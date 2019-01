3 Vuelve a la carga contra Miriam Saavedra

El concursante de ‘GH VIP 6’ ha aprovechado la ocasión para volver a arremeter contra Miriam Saavedra. “Los que no se van a tomar un café conmigo son los fans de Miriam. Me he volcado con la convivencia. Si ha ganado una persona que no sabe convivir, time tú que respeto se merece que no se valore la convivencia de verdad”, indicaba.