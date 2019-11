Andreu Buenafuente ha anunciado a través de sus redes sociales que abandonará ‘Late Motiv’ de forma temporal. ¿El motivo? El presentador deberá pasar por quirófano para someterse a una operación.

Buenafuente y Silvia Abril, el matrimonio más gamberro de los Goya con su hija como talismán

«Me tomo dos semanitas para una pequeña operación de espalda y vuelvo como nuevo. Gracias al equipo por coger las riendas. No olvidéis que os estaré viendo. SAMANTÉ para todos y para mi», escribía el cómico en sus redes sociales. Asimismo, ha querido tranquilizar a sus seguidores y ha dejado claro que no se trata de algo grave.

La gran fiesta que han preparado Silvia Abril y Andreu Buenafuente para su hija

Serán Bob Pop, Miguel Maldonado, Facu Díaz, Raúl Cimas, Javier Coronas y Silvia Abril quienes se encarguen del espacio de #0 durante su ausencia. «Andreu sobrevivirá. El programa, ya veremos», bromeaban desde la cuenta oficial del programa.

El ‘zasca’ de Jorge Javier Vázquez a Buenafuente