Anabel Pantoja se apunta a un bombardeo. Eso quedó claro cuando, tras la propuesta de ‘Sálvame‘ de someterse a un estricto plan para adelgazar, la colaboradora lo aceptó sin dudar. Tal y como la propia protagonista contó en su momento, en los últimos meses había ganado unos kilos y su intención era perderlos de la manera más sana posible, por lo que la idea le parecía perfecta.

Anabel Pantoja pierde la batalla contra la báscula

Desde que empezó su ‘Plan Pantoja’, Anabel ha presumido en sus perfiles en redes sociales de las maratones deportivas que realiza tanto con la entrenadora personal que le han puesto desde ‘Sálvame’ como en el gimnasio, pero parece que nada es suficiente. Ayer la sobrina de Isabel Pantoja tuvo que enfrentarse de nuevo a la báscula y, a pesar de que había perdido un kilo desde la última vez y que había eliminado mucha grasa de su organismo, sus cifras fueron criticadas por sus compañeros de programa.

Críticas a Sálvame por cómo trata el peso de Anabel

A pesar de que Paz Padilla aseguraba que el reto no era un tema estético sino de salud, el hecho de que el programa diera un ultimátum a la tertuliana no sentó bien en la red, donde se criticó que no se valorase el buen estado de la protagonista. Según transmitió la presentadora a Anabel, el programa se estaba planteando cancelar el reto dado el lento avance de la prima de Kiko Rivera.

Ajena a la polémica, Pantoja optó por la naturalidad y no dudó en celebrar su pérdida de peso y presumir de la vida sana que lleva hoy en día. Al llegar a su casa, repasó el programa, se rió de las críticas y se preparó una cena de lo más saludable, que dedicó a quienes se preocupan por la dieta que lleva ella más que por lo que comen ellos mismos.