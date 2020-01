Anabel Pantoja se está abriendo en canal en esta nueva oportunidad que le ha brindando Telecinco en ‘El tiempo del descuento’. Desde que volviera a entrar en la casa de Guadalix, la sobrina de Isabel Pantoja ha compartido nuevos detalles acerca de su boda y se ha derrumbado al hablar de los conflictos entre sus primos, Kiko Rivera y Chabelita.

La colaboradora de ‘Sálvame’ ha ido un paso más allá y ha expresado su deseo de que su familia la defienda en plató, tal y como ella ha hecho en los concursos en los que un miembro del clan Pantoja ha estado involucrado. «Sé que está Irene y con ella estoy contenta y si alguien de mi familia me defendiera me encantaría. Estoy pensando en mis primos, en mi tía no porque sé que está en casa. Yo no le exijo a nadie que me defienda», comentaba Anabel.

Al mismo tiempo, la sobrina de la tonadillera le lanzaba una petición a sus primos debido a la situación que mantienen los hermanos. «Me da mucha pena. He luchado mucho para que estén bien, pero es muy difícil», confesaba entre lágrimas pidiéndoles que se reconciliaran.

Sin embargo, parece que el paso de Anabel Pantoja va a sufrir un contratiempo. Tal y como adelantó Kiko Hernández en el programa de las tardes de Telecinco, su compañera se llevará una reprimenda de Jorge Javier Vázquez por meter algo «ilegal» en la casa de Guadalix.

