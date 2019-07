Kiko Hernández soltaba la bomba en ‘Sálvame’: Omar Montes y Chabelita nunca han dejado de tener relación a pesar de que ella está con Asraf Beno. Los colaboradores del programa de las tardes no han dudado en comentar la noticia y para ello han mencionado a todos los miembros del clan Pantoja. Algo que a Anabel, que se encontraba en plató, no le ha hecho mucha gracia. La sobrina de la tonadillera ha exigido que no se nombrara a su abuela y a su tío Agustín.

Kiko Hernández ataca a Anabel Pantoja en ‘Sálvame’

“¡Ya está! ¡Ya está! Desde aquí lo digo por favor, por respeto a ella”.”, ha dicho muy cabreada Anabel Pantoja cuando varios colaboradores de ‘Sálvame’ han mencionado a la madre de Isabel Pantoja y a su hermano Agustín. Ante esto, Kiko Hernández no ha podido evitar pronunciarse destacando que no le ha gustado la «chulería» con la que Anabel lo ha pedido.

“Prohibido hablar de ellos, se alguien se llama Ana decimos ‘pi’ y si alguien se llama Agustín decimos ‘po”, bromeaba Hernández. Esto ha provocado que la sobrina de la tonadillera abandonara el plató del programa de las tardes de Telecinco.

“Como va a estar con recochineo prefiero quedarme aquí. Yo le respeto como presentador pero él a mí no como nieta y como sobrina”, decía Anabel a punto de llorar.

Acto seguido, Kiko Hernández le pedía que regresara y ante la negativa de la sobrina de la tonadillera, el que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ le preguntaba si le había ocurrido algo. «No ha pasado nada, hoy es mi santo. Hoy es un día especial y no estoy ahí con ella y no me gusta ese recochineo porque no estoy con ella. También se lo digo a ella, y a toda Fuencarral. El tema tiene que zanjarse ya, no hay que nombrar a las personas que ya sabe que no tiene que nombrar. No quiero saber nada más porque a mi me duele», contestaba dolida. Tras reconciliarse, ambos volvían al plató.

