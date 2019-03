Anabel Pantoja, hundida: “Le hice la vida imposible a mi madre”

1 Enamorada, pero con miedos

Su última relación la dejó tocada y con miedos, pero como todo en la vida, los comienzos nos son fáciles. Volvió a confiar en el amor y, sobre su nuevo amor, el canario winsurfista Omar Sánchez, habla maravillas de él. “Cuando empecé con él no quería porque acababa de salir de una pesadilla y me apetecía estar tranquila. Me aporta mucho. Es muy especial conmigo. Me tranquiliza, me dice que soy guapísima, me respeta muchísimo”.