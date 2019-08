Anabel Pantoja abandona el plató de ‘Sálvame’, acusada de no trabajar

Anabel Pantoja ha abandonado el plató de ‘Sálvame’ después de que sus compañeras Gema López y María Patiño la acusaran de trabajar poco en el programa. La hija de Isabel Pantoja, indignada, ha confesado estar harta de los comentarios que recibe constantemente de sus colegas de programa: «Son sanguinarios».

Anabel, cuestionada en ‘Sálvame’

La disputa comenzó cuando Anabel dio a entender que no había leído la escaleta del programa. Esto despertó los comentarios de sus compañeras, que decidieron darle algunos consejos a nivel profesional sobre la manera en que afronta su papel como colaboradora.

Gema: «Pretendemos que curres»

Gema fue la primera en entrar al trapo. «Pretendemos que curres, ya que tienes la oportunidad. Podrías leerte las noticias, estar un poco al día», dijo a la sevillana.

Anabel se indigna al escuchar a sus compañeras

Indignada, Anabel respondió: «Mejor me meto en Instagram, que es lo mío». Y abandonó el plató, visiblemente molesta. Kiko Hernández, que ejercía de presentador, fue tras ella para intentar calmarla. «A ti te suda el papo todo, ¿verdad? Dilo: Sí, me suda o no me suda», le preguntó. Anabel, harta de ser cuestionada por sus compañeros de ‘Sálvame’ o corregida siempre que tiene uno de sus habituales lapsus lingüísticos, comentó: «No me consta. Yo paso. Aquí nos creemos los catedráticos de la Universidad de Logroño«.

María Patiño: «Se trata de currar»

Anabel se quejó e insinuó que sus compañeros se sentían superiores a ella: «Os creéis que yo me maquillo y me siento aquí y hala…». María Patiño, molesta, le espetó: «Se trata de currar. Y estás preparada para ello. ¿De verdad te crees que me considero superior a ti? Yo no me siento superior a Anabel Pantoja».

«Hasta el moño»

«Estoy hasta el puñetero moño de que me echéis en cara los años que lleváis trabajando. Llevo ocho años aquí metida defendiendo a mi familia«. Al abordar esta cuestión, Gema entró tajante por la vía directa: «Te curras el tema de tu familia. El resto, te toca el papo, como dice Kiko Hernández. Luego cuando solo se habla de tu familia te sienta mal. De otra manera te podrías buscar una manera para participar en otras cuestiones y sentirte cómoda».

Kiko Hernández: «Es un paripé»

Anabel decidió encerrarse en una sala de los estudios de Mediaset, y aunque Kiko y Patiño intentaron convencerla para que regresara al plató, no fue posible. «Está haciendo un paripé», soltó Kiko.

La ‘portavoz’ del clan Pantoja

Lo que echan en cara tanto Gema López como María Patiño a Anabel es que se limite a ejercer de portavoz de la familia Pantoja en el programa, pero de implicarse e informarse poco sobre otras cuestiones.

Sin estudios universitarios



No es la primera vez que Anabel y sus compañeros se enfrentan por la actitud de la joven en el programa. La sevillana ha comentado en más de una ocasión sentirse en desventaja por no tener estudios superiores y ser corregida constantemente por sus colegas. «Nadie ha dicho nada de los estudios», le recordó Patiño.

