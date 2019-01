Ana Obregón se derrumba al hablar de la enfermedad de su hijo

3 ¿Por qué se trató Álex Lequio en Estados Unidos?

Ana Obregón también ha aprovechado la ocasión para explicar el motivo por el que se marcharon a Estados Unidos para que Álex Lequio comenzara su tratamiento. “Me fui porque parte del tratamiento estaba allí. Aquí tenemos unos médicos estupendos pero el tratamiento de protones estaba allí. Mi hermana fue muy dura, pero nos puso las pilas. Me dijo que si no me lo llevaba a Estados Unidos me iba a arrepentir”, ha asegurado la también bióloga.