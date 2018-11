“Un concierto es donde los famosos quieren cantar, donde disfrutan”. Así se muestra Ana Guerra de Operación Triunfo 2017 en el vídeo que ha compartido en Twitter, donde aparece a sus 7 u 8 años en el programa de televisión ‘Menudas estrellas’. Ni se imaginaba la pequeña triunfita el futuro prometedor que le esperaba, como ser disco platino con el tema de ‘Lo Malo’ o cantar junto a Juan Magan su último éxito ‘Ni la hora’. Así se desenvolvía la pequeña Ana War en sus inicios.

Mi #Tbt de hoy lo tengo desde hace tiempo, por fin he reunido el valor para subirlo y no me puede dar más vergüenzita 🙈🙈🙈🙈#MenudasEstrellas pic.twitter.com/4ql0c9KkMk

— Ana Guerra / War (@anaguerra) November 8, 2018