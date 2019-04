El plató de ‘La Resistencia de Movistar+’ se abrió para recibir a Amaia Salamanca. La actriz no dejó indiferente a nadie con su carisma y con su facilidad de palabra. Entró como un ciclón y ‘dolida’ porque su entrevista debía de haberse producido el pasado jueves, pero en su lugar acudió Gerard Piqué al programa.

Algo que la escoció mucho y que no dudó en reprochar a David Broncano: “Me has dado una patada para traer a Piqué. Y no solo eso, es que el jueves era mi cumpleaños. Para mí era muy emocionante venir aquí”, dijo Amaia Salamanca. El presentador se justificó con lágrimas irónicas alegando que el futbolista vivía muy lejos y la actriz recogió el guante de la ironía: “Pero aquí estoy, para que veas que no tengo ningún tipo de rencor, hijo de p…”, desatando las risas entre el público y el propio Broncano. Su comentario también se ganó el aplauso en las redes sociales.

La charla con la actriz española no podía concluir sin que el presentador le hiciera la pregunta obligada y que marca la personalidad de ‘La Resistencia’. “¿Cuánto dinero tienes en el banco?” Claro que, ahora ha evolucionado y al invitado se le presenta la opción de responder a otra cuestión: “¿Cuánto sexo has tenido en el último mes?”. Tras pensarse la respuesta durante unos segundos, Amaia Salamanca contestó de manera enigmática: “Diez”, dejando intrigado a todo el mundo. ¿A cuál de las dos se referiría?

La visita de Amaia Salamanca al programa se debió, entre otras cosas, a la promoción de su nueva película ‘¿Qué te juegas?’, una comedia donde comparte guion con Leticia Dolera, Javier Rey, Brays Efe, Santiago Segura, Mariam Hernández y Daniel Pérez Prada. En el plano personal es absolutamente feliz gracias a una vida familiar idílica junto a Rosauro Varo y sus dos hijos, Nacho y Olivia.