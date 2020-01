Con toda la polémica desatada a raíz de la ruptura entre María Teresa Campos y Edmundo ‘Bigote’ Arrocet, Alexis Ledgard, el hijo secreto del humorista, se ha sentado en ‘Sábado deluxe’ para someterse al polígrafo de Conchita. El joven ha reconocido que le gustaría tener más relación con su padre y ha asegurado que le gustaría ir a ‘Supervivientes 2020’.

Alexis Ledgard ha reconocido que, después de muchos años, su madre le confesó que Bigote no quería tener al bebé que esperaba. «Me han dicho que Bigote no quería que mi madre me tuviera. Él ya tenía su vida y pasó. Él me ha visitado toda mi infancia. Siempre he sabido que era mi padre. Cuando salió en ‘La isla de los famosos’ en 2003, le vi y yo pensaba que estaba en Chile», asevera.

Por otro lado, ha desvelado el mensaje que le mandó el humorista cuando el joven le pidió que reconociera su paternidad. «Tu madre te quiso tener pero yo no quería ser responsable«, reza el texto que Arrocet le mandó después de prometerle el apellido. «Bigote le ocultó a sus otros tres hijos que tenían un hermano. Pienso denunciarle y reclamar el dinero que me debe por las pensiones«, desvelaba.

Además, Ledgar ha admitido que mantiene una mala relación con su madre después de que esta le recriminase que quiere ser famoso a costa de Bigote. «Para mí ha sido una tortura verle por la televisión, en ‘Las Campos’… conocer cosas de su infancia por la televisión», afirmaba. Por último, el joven ha reconocido que le gustaría ir a ‘Supervivientes 2020’ porque es uno de los sueños de su vida y ha desvelado que uno de sus hermanos le ha amenazado: «Me dijeron: ‘Como vuelvas a salir en televisión olvídate de nosotros‘».