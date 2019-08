Alexis, el hijo biológico de Bigote Arrocet, ha entrado en escena para hablar de su padre y de su relación con María Teresa Campos. Y se ha sentado en los platós de Telecinco para contar los aspectos menos conocidos sobre el cómico.

Cree que su padre y María Teresa «han hecho mucha amistad»

Alexis Ledgard, hijo biológico de Bigote Arrocet, ha decidido acudir a ‘Sálvame’ para revelar detalles muy personales de padre, de quien no habla precisamente bien. Esto es lo que piensa sobre su noviazgo con la malagueña: «No está enamorado de ella. Pienso que han hecho mucha amistad y de tanta amistad pues igual… habrá intentado algo. Mi padre está con María Teresa por interés».

«Mi padre miente en todo»

Alexis Ledgard es hijo de la relación entre el chileno con Annette Ledgard, hija del presentador Kiko Ledgard. A sus 40 años, dice haber crecido sin el apoyo de su padre » Yo soy fruto de una deslealtad de Bigote a su mujer… ¿Sabes lo que es conocer a tu padre viéndolo por la tele? Es mi padre y siempre lo quise conocer».

«Es muy mujeriego»

Alexis ha afirmado que a su padre le gustan mucho las mujeres. «Es muy mujeriego y no le importa traicionar a las mujeres. En su vida todo es mentira».

«Miente en todo»

«Lo que más me repatea es que no sé tanto de tu vida. No sé nada de sus negocios… Me he dado cuenta de que no es nada sincero. Miente en todo«, ha confesado a Kiko Hernández. «Estoy rabioso por las mentiras que dice».

