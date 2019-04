Alejandro Sanz se burla de Pablo Motos en ‘El Hormiguero’

4 “Me sentí fatal por no haber podido venir hace una semana”

Lo primero que hizo Alejandro al comenzar el programa fue pedir disculpas por no asistir al espacio la semana pasada. De un día para otro avisó de que no podía ir por encontrarse enfermo. “Quiero agradecerte el cariño y la comprensión. No sabes cómo me sentí ese día por no haber podido estar con vosotros… fatal”.