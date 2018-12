View this post on Instagram

Mi Alma, escuchando con atención el nuevo disco de papá… espero que no sea muy dura conmigo. #ElDisco #Studio // My Alma, listening attentively to Dad's new album … I hope her judgement is not too hard on me. #ElDisco #Studio // Minha Alma, ouvindo atentamente o novo álbum do papá… Espero que não seja muito dura comigo. #ElDisco #Studio