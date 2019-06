Alejandro Albalá y su madre, Paz Guerra, responden a los ataques de Isabel Pantoja

Isabel Pantoja se está abriendo más que nunca en ‘Supervivientes’. La tonadillera, cuando pensaba que nadie la estaba escuchando, no dudó en decir lo que pensaba sobre Alejandro Albalá, su madre, Paz Guerra, y Dulce. Ahora, dos de los aludidos no han dudado en responder a la madre de Kiko Rivera.

Isabel Pantoja carga contra Alejandro Albalá (y contra Dulce) en ‘Supervivientes’

Demanda preparada

«Le tengo una pedazo de demanda que se van a cagar. Dice que tiene tres casas, ¿no? Pues me va a tener que dar una. A la fea esa la hundo con dos frases nada más», opinaba Isabel Pantoja sobre Paz Guerra.

Alejandro Albalá es un jeta

«Lo he visto dos veces en mi vida. Es un jeta de mierda«, valoraba la tonadillera.

La respuesta de Paz Guerra

«Si me quiere poner una demanda que me la ponga y todo lo que he callado se lo contaré a un juez. A mí que me hunda con dos palabras que ella no necesita nada para hundirse porque ella sola se está hundiendo«, respondía Paz Guerra, madre del que fuera pareja de Chabelita.

«¡Qué deje de criticar!»

«Cantar canta muy bien pero pronunciar lo hace muy mal porque le ha llamado mierda y ‘jeta. Era un niño que tenía 20 años y estudiante, evidentemente no era millonario ni hijo de millonarios.¡Qué deje ya de criticar!«, opinaba Guerra.

Alejandro Albalá también contesta a la tonadillera

«Ha dicho demandas que no existen; ha dicho que nos hemos visto tres veces cuando yo la he visto tres y otras tres mil quinientas… No creo que sea el mejor ejemplo para hablar ahora de una persona que yo creo que nunca ha hablado de ella mal, yo creo que no la he insultado, ni le he dejado por los suelos como ella hace conmigo de esa manera», opinaba Albalá, tal y como ha hecho público ‘Sábado deluxe’.

«No tiene que meterse con mi madre»

«No tiene que meterse con mi madre porque yo creo que mi madre tampoco se ha metido con ella de esas maneras, llamándole fea», aseveraba el exconcursante de ‘GH VIP 6’.