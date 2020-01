Alejandra Rubio ha comenzado a seguir los pasos de su familia. La hija de Terelu Campos ha hecho su debut en televisión este viernes convirtiéndose en colaboradora del debate de ‘La isla de las tentaciones’.

La joven comenzaba su estreno en televisión admitiendo que se encontraba nerviosa porque nunca antes había hecho algo igual. Sin embargo, y tras el paso de los minutos, la nieta de María Teresa Campos se mostró más cómoda y comenzó a valorar la actitud de las parejas que participan en el programa de Cuatro.

«Fani es muy egoísta, no puedes pedirle nada a tu chico que tú no hagas. Yo pienso que esta experiencia les sirve, sobre todo a las chicas, para darse cuenta de que el hombre con los que están no son suficientes”, opinaba tímidamente tras ver las imágenes del programa.

Hasta ahora, el lado más personal de la sobrina de Carmen Borrego lo hemos podido ir conociendo gracias a su canal de MTMAD. En él nos ha ido mostrando cómo es su día a día y gracias a esto hemos podido disfrutar de cómo es una comida familiar con las Campos, cómo lleva su carrera y cómo está su relación con su novio.