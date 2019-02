Así es “Black Sheep”, el reality de Alejandra Rubio, la hija de Terelu Campos

La nieta de María Teresa Campos, Alejandra Rubio, estrenará el próximo 12 de febrero “Black Sheep” (Oveja negra), un videoblog en Mtmad en donde mostrará en primera persona su día a día.

A María Teresa Campos le encantó el programa

Alejandra, en una entrevista en el canal multimedia de Mediaset, ha reconocido que, al principio, a su madre, Terelu Campos, no le hizo mucha gracia la idea. “Me dijo que a ver lo que hacía, que ella no estaba de acuerdo con que yo me metiera en este mundo porque sabe como soy yo. Cuando vio cómo era realmente el programa le pareció fenomenal. ¡Y a mi abuela también le gustó!”, reconoce la joven.

Así es “Black Sheep”

En el espacio de Mtmad, Alejandra Rubio tratará temas de los que nunca ha hablado y “que crearon en su día mucha expectación” como su día a día con su madre, su abuela o su novio. En definitiva, el objetivo del programa es que todas las personas que la sigan “me conozca un poco más”.

Rafa Mora se adelantó a los acontecimientos

Hace un año, Rafa Mora aseguró en ‘Sálvame’, tras una polémica portada protagonizada por Terelu y su hija, que aunque la hija de la veterana periodista negara la evidencia, Alejandra formaría parte del mundo del corazón. Y así será.

Pese a que la nieta de la que fuera presentadora de ‘¡Qué tiempo tan feliz!’ siempre ha recalcado que nunca haría televisión, ha hecho hincapié en que ha cambiado de opinión. “Yo siempre he dicho que no, llevo toda la vida diciéndolo, pero con los 18 cambió un poco mi opinión. Así que depende de qué televisión”, ha matizado.

No cierra puertas a participar en realities

“Nunca digas nunca, pero yo tele de corazón, no”, reconoce. Además, hace hincapié en que “a día de hoy” no participaría en ningún concurso porque “me gusta más verlos”.

Más contenido .....