Alejando Albalá cree que Chabelita aún no ha superado la ruptura

4 Isa Pantoja: «Le tienen mucho rencor al padre»

Alejandro respondía así a las declaraciones de Isa Pantoja sobre la batalla entre el clan Albalá en ‘Sálvame’. «Que siga su camino: No estoy con él y no tengo nada que decir… No voy a ponerme a su altura y a hablar de su familia. Sí le tienen mucho rencor al padre». Chabelita reconoce que no tiene ninguna relación con José Manuel Albalá: «Lo he visto una vez nada más». A quien sí volverá a ver, en los juzgados, será a Paz Guerra. Porque recurrirá la sentencia judicial que ha dado la razón a su exsuegra por una demanda por intromisión ilegítima a su honor e intimidad.