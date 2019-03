Albert Rivera: “Mi hija Daniela ha cambiado mi vida”

5 “La estoy educando en libertad”

“A mi hija la estoy educando en libertad. Me siento muy orgulloso de ese modelo de educación”, explicó el líder de Ciudadanos.

Rivera no se quedó corto a la hora de hablar de su pequeña: “Mi hija me ha cambiado la vida. Ser padre de una hija me da más sensibilidad, me hace comprender muchas cosas… Te da más horas de vuelo que la política. La quiero mucho”.