Alaska se sincera con Risto Mejide: “No voy a repensar mis palabras. Ni pedir perdón”

2 No va a pedir perdón

Asimismo, sobre si los artistas deberían hacer pública su ideología política, Alaska ha aseverado que “los artistas deberían ser libres de decirlo”. “Hay una cosa que no hice con catorce años, y que no voy a hacer con 55 ni con 75. No voy a repensarme las palabras. Ni pedir perdón“, aclaraba.