Aitana cuenta su vergonzosa anécdota con unas pezoneras

7 El día que pidió unas pezoneras… y la reconocieron

La exconcursante de ‘OT’ contó una simpática anécdota de cuando compró unas pezoneras y la reconocieron. «Cuando no tengo mucho tiempo me pido un Glovo y me traen cosas a casa. A veces voy sin sujetador y me da igual, pero ese día me quise poner pezoneras. Pedí un Glovo y cuando llegó el chico me conocía. Me dio un poco de vergüenza. Me dijo: Tengas, sus…»