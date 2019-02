Jonathan, el hijo de Cristina, lanza una advertencia a Kiko Matamoros: “Le diría que tuviese cuidado”

Jonathan, el hijo de Cristina Pujol, la novia de Kiko Matamoros, se ha sentado por primera vez en el plató de ‘Sálvame’ para hablar de su madre. El joven de 20 años ha asegurado que es imposible que su madre esté enamorada del colaborador del espacio de Telecinco.

Mala relación con su madre

Jonathan ha relatado en el cortijo de Jorge Javier Vázquez que no da credibilidad a la relación entre su madre y el ex de Makoke. “No está enamorada. Me decía que no estaría con un hombre mayor porque le daba asco“, explica.

¿Vivir con Kiko Matamoros?

Jonathan ha asegurado que su madre está convencida de que se va a ir a vivir muy pronto con Matamoros. Y de hecho, ha asegurado que Cristina le ha ofrecido que viva con ellos. Ante esto, Jonathan se ha mostrado muy convencido y ha dejado claro que no tiene ninguna intención en conocer a Kiko.

No puede vivir con su madre

“No puedo estar con ella, me he ido haciendo mayor y veo cosas que no eran normales, anímicamente me afectaban muchas cosas que me hacía, cómo me trataba”, ha explicado.

La advertencia de Jonathan a Kiko Matamoros

Jonathan también ha aprovechado la ocasión para dejarle un contundente mensaje a Matamoros: “Le diría a Kiko que tuviera cuidado, hay que conocer a las personas”. Esto provocó que Jorge Javier Vázquez apuntara que era una declaración muy dura, a lo que Jonathan contestó: “También es muy duro que una madre le desee a su hijo que se pudra. Si quieres ser anónima… ¿para qué haces una entrevista?“.

No puede contar la verdad Asimismo, Jonathan ha asegurado que por el horario infantil no puede contar toda la verdad sobre sus discrepancias con su madre. “Ha llegado un punto que no tengo ningún sentimiento“, matizaba el joven.

