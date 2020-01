Hugo Sierra ha vuelto a sentarse en ‘Sábado deluxe’ para explicar cómo se encuentra su relación con Adara Molinero. Sin embargo, la ganadora de ‘GH VIP 7’ se ha convertido en la protagonista de la entrevista tras entrar por teléfono y encararse con Rafa Mora después de que este cuestionara su papel como madre.

Mientras que el ganador de ‘GH Revolution’ explicaba que tenía que terminar de aclarar los términos de su posible participación en ‘Supervivientes’, Rafa Mora quería saber si dejaría tres meses a su hijo con la exazafata. «¿Te fiarías de dejar al pequeño con su madre? Hemos visto su inmadurez, ¿te fías?«, preguntaba. Ante tal pregunta, Sierra y el resto de colaboradores comenzaban a gritar y a encararse con el colaborador de ‘Sálvame’. «¡Qué feo eso!«, exclamaba Belén Esteban.

«Sea como sea, independientemente de si estamos juntos o no, individualmente hablando, ella es una excelente madre y yo soy un excelente padre», contestaba molesto el uruguayo. Minutos después, entraba por teléfono Molinero para pedirle explicaciones a Rafa Mora. «No voy a permitir que nadie me cuestione como madre. No voy a permitir que nadie, absolutamente nadie, me cuestiones como madre. Soy una buena madre, ‘Rata Mora’, tú no tienes hijos, no tienes ni idea de lo que se siente por un hijo, ten cuidado por cómo hablas de los hijos, ten respeto», decía enfadada la de Madrid.

«Pediría por favor que se dejara de tocar el tema de mi hijo. No te permito que cuestiones mi papel como madre. Me estoy controlando. Yo he estado en un reality, todo el mundo puede opinar de todo, pero de mí como madre, no. Es una pregunta de mierda que va con segundas», finalizaba. «No te he cuestionado como madre porque no te conozco, te he juzgado como concursante y como pareja de Hugo. Como madre entiendo que te haya molestado, te pido disculpas«, aseveraba el de Valencia.