Adara Molinero está más enamorada que nunca. La ganadora de ‘GH VIP 7’, que se encuentra separada del amor de su vida, Gianmarco, no duda en gritarle a los cuatro vientos lo enamorada que está del italiano. Tras separarse de Hugo Sierra, la exazafata quiere vivir su historia de amor con el finalista de ‘El tiempo del descuento’ y ha lanzado una clara declaración de intenciones.

Adara Molinero y Gianmarco Onestini dan un paso importante en su relación

Gracias a los dos realities de Telecinco, hemos sido testigos de la historia de amor entre Adara y Gianmarco. Y ahora, la joven ha dado un paso más allá. Acostumbrada a compartir su día a día con sus seguidores, la de Madrid ha compartido su primera foto con el italiano. ¡Toda una demostración de que su relación está más afianzada que nunca! «Queda muy poco para poder premiar tu gran corazón y tu humildad», escribe junto a la imagen.

A pesar de que está muy pendiente de la final de ‘El tiempo del descuento’, lo cierto es que Molinero tiene la vista puesta en ‘Supervivientes 2020’, en donde concursará su madre. La concursante de ‘Gran Hermano’ está rota después de haberse separado de Helena y ha expresado el miedo que tiene al enfrentarse a las críticas que puede tener. «Se ha ido ya y no sé como voy a llevar las críticas. Me da mucho miedo que lo pase mal. Os puedo contar esto ahora ya que se ha ido, no tiene teléfono ni nada, estoy pasando una época dura. Voy a estar sin mi mamá, tengo muchísimo miedo de que lo vaya a pasar mal. Es un concurso súper duro, la admiro por ir. Voy a hacer lo mejor posible, que me intente doler lo que le digan lo menos posibles», ha admitido entre lágrimas.

El nuevo y desconocido confidente de Adara (y de otros muchos famosos)