La historia entre Adara, Gianmarco y Hugo Sierra continúa. Después de casi dos semanas de silencio, la ganadora de ‘GH VIP 7’ se sienta en ‘Sábado deluxe’ para explicar en qué punto está su relación con el italiano y el padre de su hijo.

La que fuera azafata, durante la entrevista previa al programa, ha asegurado que Onestini ha jugado con ella y no cree que sienta nada por ella. «Este chico ha intentado jugar conmigo. He intentado hablar con él, le llamaba y no me lo cogía. Yo salgo de la Gala, se acaba a las 2, y me voy con la psicóloga. Estoy un buen rato con ella, duermo dos horas y me voy al Debate, luego me llevan a hablar con Lara. Cuando se acaba la Gala, nosotros podemos hablar ahí, no hay que ir automáticamente a quitarnos los micros. Él salió corriendo. Ha sido él el que ha hecho todo de cara a las cámaras«, indica.

Molinero ha asegurado que ella tenía una familia y que solo está recibiendo exigencias por parte de Gianmarco. Además, ha dejado claro que se va a demostrar toda su verdad. «Me siento como si se hubiesen reído de mí. Ahora que es cuando le necesito, que estoy en una situación tan, tan, tan dura, ¿dónde está? Él está queriendo vender algo que no es cierto y si tú quieres a alguien, no haces eso. Creo que lo que él pudo sentir, a lo mejor, sí que es verdad, pero le puede más la televisión y el dinero«, afirma.