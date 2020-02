La relación entre Gianmarco Onestini y Adara Molinero continua viento en popa a pesar de que no se encuentren juntos dentro de la casa de Guadalix. Hace unos días, el italiano no dudó en escribirle una carta de amor a la ganadora de ‘GH VIP 7’ y esta se la ha devuelto este domingo en ‘El tiempo del descuento’.

Adara Molinero ha sido muy clara y franca: le ha asegurado que esperará al italiano y que nada será igual a cuando salieron del otro reality. «Me pongo el 24 horas siempre para verte. Mis momentos favoritos son cuando hueles mi osito, te acuerdas de mí y te veo sonreír. Tengo tu chaqueta guardadita y todavía huele a ti. Verte desde fuera ha hecho que sea mucho más consciente de tus sentimientos. Esta vez todo será diferente, confía en mí, no dudes. Tengo muchísimas ganas de verte y echo de menos«, escribe la de Madrid.

Ante tales palabras, Gianmarco no ha podido evitar emocionarse al saber que todo está bien fuera y que su «Adari» le esperará fuera. «Estoy muy contento porque yo le he escrito una carta y ella me ha respondido. Necesitaba que me lo escribiera«, comentaba ilusionado.

Esta respuesta llega varios días después de que el italiano le hiciera una promesa a su amada dentro de la casa de Guadalix. «Quiero dedicarle esta canción a una persona muy especial. Es una persona súper importante para mí que ahora está lejos de mí y que me hace muchísima falta. Le quiero decir que, aunque estemos lejos, ella siempre está cerca de mí y me acuerdo siempre ella. Te juro que la primera cosa que haré cuando salga es estar contigo contra todo y contra todos, pero contigo», decía el concursante.