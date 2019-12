Adara Molinero se convirtió anoche en la flamante ganadora de la séptima edición de ‘GH VIP’. Menos de veinticuatro horas después de la gran final, la que fuera azafata ha explicado cómo ha sido su vuelta a la realidad.

¿Con quién ha dormido Adara tras ganar ‘GH Vip 7’: con Gianmarco o su madre?

Durante ‘GH VIP 7: El Resumen’, la de Madrid ha explicado que tras acabar la gala, se fue a casa de su madre, quien le puso al día de todo lo que había ocurrido en el exterior. Tras su conversación con Elena, Molinero asegura que hay determinadas actitudes que tomó dentro de la casa que no volvería a hacer. «El haberme besado dentro de la casa sí me arrepiento porque le hice daño a Hugo. Podría haber esperado... Lo he reflexionado después de hablar con él. Hemos hablado muy poco, me dijo que lo había pasado muy mal y le dije que era mejor hablarlo en persona», explica la ganadora.

Adara Molinero, ganadora de ‘GH Vip 7’

Sobre su relación con Gianmarco, y el paso de este y del padre de su hijo por los diferentes platós de Mediaset, Adara lo tiene muy claro: «Pienso que se han estado beneficiando pero por otro lado se entiende porque he estado expuesta«. Además, la concursante ha asegurado que ha mantenido una larga conversación con su madre y que necesitaba estar con ella. «Tiene su forma de pensar en cuanto a Gianmarco. No se fía como madre, le preocupa que yo pueda sufrir. Ella intenta disimular pero la conozco muchísimo y sabía que algo no iba bien. Me fui a casa en cuanto acabó la gala, necesitaba estar con ella, que me contara, que me diera su forma de verde las cosas», afirma. Además, ha asegurado que está deseando ver a su bebé porque es «lo que me preocupa ahora mismo«.