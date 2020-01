Ha vuelto a ocurrir. Adara Molinero y Gianmarco Onestini han dado rienda suelta a su pasión y han protagonizado un beso de película. Sin embargo, la relación entre ambos concursantes es una auténtica montaña rusa. Poco después de esa gran conexión entre los dos, la exazafata se ha derrumbado y se ha arrepentido de la escena que minutos antes había protagonizado.

Adara y Gianmarco se besan apasionadamente en ‘El tiempo del descuento’

Adara y Gianmarco, bajo las sábanas e intentando tapar sus caras con los brazos, se fundían en un apasionado beso ante las cámaras de ‘El tiempo del descuento’. «Me gustas tanto«, le confesaba la de Madrid al italiano. Sin embargo, instantes después, la ganadora de ‘GH VIP 7’ acudía al confesionario entre lágrimas arrepentida de lo que había ocurrido.

«Me ha vuelto a pasar lo mismo, yo quería salvar lo que tenía con Hugo. Pensaba que podría controlarlo y no puedo. Estoy fatal, súper», decía llorando al súper. Poco después, compartiendo confidencias con el Maestro Joao, la concursante le aseguraba que no entendía qué le había pasado puesto que «le prometí a Hugo que no iba a hacer nada».

Este nuevo acercamiento llega días después de que la pareja protagonizara una discusión dentro de la casa de Guadalix. En concreto, el italiano le echaba en cara a la de Madrid que ella no tenía el mismo interés que él y le recriminaba varias declaraciones que había dado en el plató de ‘Sábado deluxe’.