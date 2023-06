'Sálvame' llega a su fin de riguroso blanco y sin Jorge Javier Vázquez

Se ha desvelado la gran incógnita: Jorge Javier no presentará el programa final de 'Sálvame'. No se sabe lo que pasará hasta las 21:00, cuando de por finalizada la emisión, pero, por el momento, no parece que el catalán tenga la intención de personarse en plató, de baja médica desde el pasado mayo. El arranque comenzaba con la salida de todo el equipo de 'Sálvame' vestido de blanco impoluto. Terelu, María Patiño y Adela González están al frente del programa especial, ante la más que sonada ausencia de Vázquez.

'Sálvame' se ha convertido en una gran fiesta. Lo venían anunciando desde que se conoció la cancelación del programa por parte de Mediaset el pasado marzo y así está siendo. Las emociones están a flor de piel y varios colaboradores no han podido evitar las lágrimas en lo que va de emisión, entre ellas, Belén Esteban.

El formato más exitosos de Telecinco arrancaba con un poderoso mensaje: "Sólo muere lo que se olvida. 'Sálvame' será eterno". Posteriormente, aparecía el equipo bailando al ritmo de 'I Will survive' (sobreviviré, en castellano), vestidos de blanco y con muchas ganas de encarar este episodio final.

'Sálvame' no logra convencer a Jorge Javier

SEMANA contactó esta semana con profesionales de La Fábrica de la Tele para conocer si, finalmente Jorge Javier Vázquez, acudiría a la despedida del programa que ha presentado durante 14 años. La incertidumbre y el mutismo eran absolutos: no quisieron confirmar ni desmentir esta posibilidad. Muy al estilo 'Sálvame', por otro lado: hasta el último momento no explota la noticia. Y así ha sido.: Jorge Javier no ha aparecido. Se desconoce si a lo largo de estás más de cuatro horas de emisión, intervendrá en algún momento. Todo puede saber.