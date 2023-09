Ya se ha desvelado el nombre de los primeros nominados de 'GH VIP 8'. Marta Flich, presentadora del 'reality', ha sido la encargada de decirles a cada uno de los concursantes si su nombre estaba en la lista de posibles candidatos a marcharse de la casa de Guadalix. Alex, Luca, Karina y Zeus han sido los señalados tras acumular más puntos tras ser señalados por sus compañeros. Ahora, será la audiencia la encargada de decidir su futuro, que se conocerá durante la próxima gala del jueves.

Primeras y sorprendentes primeras nominaciones de 'GH VIP 8'

Las nominaciones son uno de los momentos más tensos de 'Gran Hermano VIP'. No ha sido diferente en esta ocasión. No en vano, supone estar un poco más lejos de la posibilidad de ganar el jugoso premio de 147.000 euros que hay sobre la mesa. Era la primera vez que los concursantes se enfrentaban a esta fase clave del 'reality', donde cada uno ha aportado sus motivos de por qué se ha decantado por uno u otro de los participantes de cara a una posible expulsión.

Para esta primera nominación, un grupo de participantes ha tenido que compartir su decisión delante del resto de compañeros. Eso sí, sentados sobre una bolsa de hielo que, lógicamente, les ha obligado a emitir sus juicios de valor con rapidez. "El trono de hielo", lo han llamado los organizadores del formato. Otro grupo, los que habían ganado una prueba anterior, lo ha hecho en la intimidad del confesionario, en absoluta confidencialidad y en secreto.

La razón de las nominaciones a Karina que Marta Flich no entiende

Ha habido un detalle que ha llamado especialmente la atención a Marta Flich de las nominaciones: cuando varios de los concursantes han comenzado a decir el nombre de Karina argumentando que se quería ir de 'GH VIP 8'. "Ha pedido que se quiere ir porque físicamente no lo está pasando bien, aunque mentalmente está fenomenal", ha dicho la ex de Fonsi Nieto, Marta Castro. "Nomino a Karina porque le duele todo", le ha secundado en el confesionario Oriana Marzoli. Ya en plató, la presentadora se ha mostrado muy contrariada. "A la cara nadie ha nominado a Karina y en el confesionario sí. Yo, por lo menos, no sabía que ella se quería decir", ha dicho la presentadora.

Inmediatamente después, Marta ha preguntado en pleno directo a la cantante si, efectivamente, las afirmaciones eran ciertas. Algo que Karina ha negado rotunda. "Es verdad que me duelen los pies, pero si me quisiera ir estaría en una casa de retiro o en el geriátrico", ha manifestado con rotundidad. Karina reconoció recientemente en la sección de La curva de la vida, que había decidido participar en 'GH VIP' para ayudar a su nieta que está enferma.