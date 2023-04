Primeras palabras de Irene Junquera, la nueva sustituta de Alba Carrillo

Irene Junquera ha debutado este martes en 'Ya es mediodía'. En la misma semana en la que se ha confirmado que Alba Carrillo había sido despedida, la periodista ha sido elegida como su sustituta, un aterrizaje que no ha pasado desapercibido en redes sociales. Tampoco en el plató del 'Fresh', donde el propio Joaquín Prat ha asegurado que "celebran" la llegada de su nueva compañera. Es un rostro conocido, que llevaba algún tiempo alejada del universo Mediaset y que, además, no tiene polémicas a su espalda, un requisito importante para la cadena italiana.

Puestos en contacto con ella Irene se muestra muy amable, pero quiere ser cauta. Se ve que está feliz y transmite su ilusión ante un nuevo proyecto laboral, pero nos puntualiza que "son colaboraciones puntuales". Por ello, no quiere aventurarse y espera a que sea el destino el que hable. Es una profesional que de sobra ha demostrado su buen hacer en los platós, algo que conocen los compañeros que han tenido la suerte de trabajar con ella. Solo han pasado las horas desde que debutara junto a Joaquín, Miguel Ángel Nicolás o Marta López, con quienes se le podía ver muy a gusto.

Y es que Irene se comporta como pez en el agua delante de las cámaras, de hecho, ha dado su opinión en todos y cada uno de los temas que había sobre la mesa, algo a valorar por los jefes que miran con lupa la actitud de sus colaboradores. Ella, por su parte, también está centrada en su nueva novela 'Todo el tiempo que nos queda', un libro que ahora está promocionando y que está teniendo muy buena acogida, lo que combinaría con sus colaboraciones en televisión.

La relación de Alba Carrillo e Irene Junquera

La comunicadora y nueva tertuliana de Mediaset ha participado en diferentes realities y programas como 'Zapeando' o 'Gran Hermano VIP', donde, por cierto, coincidió con Alba Carrillo. Corría el año 2019 cuando ambas eran concursantes, una etapa que comenzó bien entre ellas, pero que acabó con su incipiente amistad. La 'ruptura' se produjo cuando un espectador preguntó a Irene a través de un tuit la razón por la que permitía a Alba que la tratara mal, una insinuación por la que Carrillo terminó llorando, a pesar de que Irene defendió el buen rollo que tenían. "Hay amistades que te vienen mal porque me deja quedar como algo que no soy. Estoy quedando como una puta mierda y no me interesa", dijo Alba. Unas palabras por las que incluso Irene Junquera se vio tentada a abandonar, pues le dolieron y ella no quería "hacer daño a nadie".

Ahora, cuatro años después de aquello, se descubre que Irene Junquera ha sido la elegida para sustituir a Alba Carrillo después de que tanto Mediaset como Unicorn hayan prescindido de los servicios de Alba como colaboradora. La hija de Lucía Pariente no se ha pronunciado en sus redes sociales desde que se confirmara la noticia, de hecho, no ha querido hablar con ningún medio de comunicación. Necesita su tiempo y esperará a estar lista para romper su silencio.

En SEMANA hemos revelado los verdaderos motivos por los que han dejado de contar con ella. Aunque en la red social del pajarito pocos aprueban su salida de Telecinco, este medio ha podido saber detalles muy llamativos de su despido. Han finalizado su contrato al estar incluida en la larga lista de personajes vetados en los contenidos de la cadena. A pesar de que ella no está de acuerdo, no le ha quedado más remedio que aceptar la decisión de la cúpula.