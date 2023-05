Primeras palabras de Ana Rosa Quintana tras confirmarse que tomará el relevo de 'Sálvame'

Han sido unos días muy ajetreados en Mediaset. Desde que 'El Mundo' soltara el bombazo de la cancelación de 'Sálvame' el próximo mes de junio y que Ana Rosa Quintana se pondrá al frente de esa franja horaria, han sido muchas las reacciones tanto de trabajadores de la cadena como de directores o colaboradores. Este lunes en la mañana, Mediaset emitía un comunicado confirmando todo lo publicado: 'Sálvame' dirá adiós el próximo mes tras más de 14 años en antena y la veterana presentadora tomará el relevo y se pondrá al frente de las tardes de Telecinco. Minutos después, ha sido la propia Ana Rosa Quintana quien se ha pronunciado al respecto.

Ana Rosa Quintana se ha pronunciado en su espacio de las mañanas, 'El programa de AR'. No ha sido hasta última hora cuando ha querido hablar sobre lo que era un secreto a voces. "A partir de septiembre haré mudanza a las tardes, lo que pasa es que no voy a dejar las mañanas así que no os hagáis ilusiones que voy a seguir dando guerra", comenzaba diciendo en tono de humor. La periodista ha querido aclarar que no estará "toda la mañana pero por lo menos hasta las Elecciones estaré fundamentalmente en la mesa política".

Sin querer entrar en muchos más detalles, la presentadora ha dicho que ha sido una decisión de la cadena: "Que Dios reparta suerte. Me lo ha pedido la cadena y yo le tengo que agradecer a la cadena 19 años en esta empresa de apoyo, de éxito, de tranquilidad y cuando mi cadena me pide algo, creo que lo justo es devolver es un poco de todo lo que me ha dado", ha sentenciado antes de despedirse y dar paso a 'Y ahora es mediodía'.

