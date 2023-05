Primeras palabras de Ana Obregón ante su regreso a televisión en 'Mask Singer'

Ana Obregón vuelve a la televisión después de todo el revuelo causado por el nacimiento de su bebé. Aunque siga en Miami junto a ella, donde recibe la visita de familiares y amigos como Susana Uribarri, uno de los programas que dejó grabado antes de toda la tormenta por fin se estrena. Se trata de la nueva temporada de 'Mask Singer' que el miércoles 10 de mayo a las 22:45 horas "comienza el espectáculo" en Antena 3. Por ello dedica unas palabras al proyecto que considera uno de los más especiales. "Para mí ha sido un honor ser una investigadora en este programa que es, sin duda, uno de los más espectaculares de la televisión. ¡Vais a alucinar", escribe.

No es la primera vez que Ana Obregón participa en el formato de Fremantle, aunque sí siendo una de los investigadores, del jurado del mismo. En la segunda edición se convirtió en una de las investigadoras invitadas, en la primera de ese momento. Con su presencia se sustituye a José Mota, jurado desde que comenzara 'Mask Singer' en España y que, por dificultades con su agenda, no pudo participar cuando se llevaron a cabo las grabaciones del mismo. Invita a todo el mundo a que siga su participación "rodeada de mis adorados Javis, Javier Ambrossi y Javier Calvo, mi querida Mónica Naranjo y, como no, de Arturo Valls".

Nuevas máscaras y pistas en la tercera edición de 'Mask Singer'

La tercera edición de 'Mask Singer' llega a Antena 3 con "más emoción, más diversión y, sobre todo, más competitividad que nunca". Ana Obregón y el resto de investigadores tendrán que poner todo su ingenio para averiguar qué famoso se esconde bajo las grandes y espectaculares máscaras que utilizan en el programa. Con las pistas y la música tendrán varias oportunidades de reconocer al famoso y convertirse en el investigador estrella. Son doce las máscaras que en esta ocasión participan, todas nuevas y tan sorprendentes como "gorila", "faraona" o "alienígenas". Esta última avanza otra de las grandes diferencias con lo anteriormente visto, la participación de la primera pareja como una sola máscara. Contaran a su favor en la mesa con un nuevo botón, el delatador. Si están seguros de quién está debajo pueden pulsarlo y revelar su identidad, no sin enfrentarse a las consecuencias si están equivocados.