Manuel Díaz ‘El Cordobés’ ha reaparecido en ‘El Musical de tu Vida’. No hay duda de los últimos meses han sido lo más parecido a una montaña rusa de emociones para el extorero, que ha vivido su retirada de los ruedos, su reconciliación con su padre y su vuelta a la televisión. Ahora, el que fuera diestro ha dado pistoletazo de salida a una nueva etapa de su vida en la que ha hecho de la pequeña pantalla su principal fuente de ingresos al convertirse en colaborador de ‘TardeAR’. Un momento muy especial por el que el maestro ha recibido un sinfín de sorpresas de la mano de Carlos Sobera.

El orgullo del diestro al hablar de su madre, María Dolores

Al comenzar la entrevista, el presentador ha querido hacer hincapié en “lo buena persona” que es su invitado. Carlos Sobera ha dejado constancia del buen hacer que ha marcado los 55 años de Manuel Díaz, el cual el maestro de ceremonias considera que ha estado marcado por su genética y los valores heredados. Tras estas palabras, el vasco ha dado paso a un vídeo que ha conseguido emocionar a ‘El Cordobés’.

En el clip en cuestión, la madre del que fuera torero, María Dolores, ha acaparado la primera plana para lanzar un tierno mensaje a su hijo: “Tú sabes que no estoy acostumbrada a salir en la televisión, pero enhorabuena. Te quiero mucho, estoy muy alegre de ser tu madre y eres una bellísima persona”, ha pronunciado. Unas palabras a las que su hijo ha respondido con orgullo: “A mi madre solo le puedo decir gracias, y solamente le puedo decir ‘madre’”.

El torero y Virginia Troconis, más enamorados que nunca

Pero las sorpresas de la noche no han quedado ahí, y unos minutos después Manuel ha recibido la grata sorpresa de su esposa, Virginia Troconis. Son 22 años los que el matrimonio lleva unido, y el diestro ha asegurado que su historia de amor va viento en popa: “Solamente te puedo decir que estamos en el camino que nos propusimos, que era el de madurar juntos. Solo te puedo decir que gracias por existir en mi vida, por ser esa mujer que está siempre en la sombra, pero está, por ayudarme a crecer y a ser la persona que soy hoy en día y por perdonar mis defectos y valorar mis virtudes”, se ha sincerado sin poder evitar emocionarse.

Así fue el acercamiento entre Manuel Díaz 'El Cordobés' y Manuel Benítez

Para poner el broche de oro a su intervención, ‘El Cordobés’ ha hablado sobre su reconciliación con su padre y sobre qué era lo que pensaba antes de su acercamiento: “Es difícil, muchas veces te preguntas por qué. Siempre ha estado conmigo, lo he admirado y ha sido mi ídolo como torero”, ha asegurado.

Pese a todo lo vivido, el padre de Alba Díaz ha hecho referencia a Manuel Benítez con mucho orgullo y alegría: “Es mi padre, me siento muy feliz de ser su hijo y muy honrado”, ha señalado, para después detallar cómo surgió su primera toma de contacto: “Él sufrió una pequeña lesión y yo vi su finca de lejos y pensé que me gustaría saber cómo se encuentra. Un amigo mío lo llamó y me puse yo y hablé con su compañera, María de los Ángeles”, ha confesado.

Gracias a ese movimiento, ahora Manuel Díaz goza de una relación muy buena con el que ha sido su ejemplo a seguir desde la distancia: “Perdonar es un alivio personal, no tenía nada que perdonar porque a partir de esos momentos, me han contestado tantas cosas que no tengo ni que preguntarlas (…) La primera palabra que le dije a él fue: ‘Si he hecho algo que no querías te pido perdón, pero las circunstancias me han llevado a hacerlo’. Y él me dijo: ‘Perdón te tengo que pedir yo’”, ha zanjado, en la que ha considerado como “la entrevista más bonita de su vida”.