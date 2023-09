Ana Obregón vuelve a la televisión. Tras haber permanecido varios meses alejada de la pequeña pantalla con motivo del nacimiento de su nieta, la actriz de ‘Ana y los 7’ se ha convertido en la gran protagonista de ‘El musical de tu vida’, el nuevo programa de Telecinco presentado por Carlos Sobera. En él, la ex de Alessandro Lequio concede su primera entrevista tras la polémica gestación subrogada que ha convertido a su hijo fallecido en el padre de Ana Sandra.

Ha sido en torno a las 23:00 horas de la noche cuando Ana Obregón ha reaparecido en el plató de Telecinco dispuesta a hablar. Visiblemente contenta por ser la primera invitada del nuevo programa de la cadena de Fuencarral, la madrileña ha tomado la palabra: “Estoy muy emocionada, yo no me merezco un musical. Mi vida es agridulce, pero a fin de cuentas merece la pena vivir con todo lo que me ha pasado”, ha confesado. Después, ha dado pistoletazo de su vida a un repaso por una vida marcada por las luces y las sombras.

En primer lugar, Ana ha recordado uno de los episodios más complejos de su infancia: “Tuve un tumor benigno en el estómago, me quitaron 13 o 15 centímetros, pero fenomenal”, ha comenzado revelando. Pero lo cierto es que a posteriori no fue algo fácil, ya que le trajo ciertos problemas de autoestima: “Me quedé muy delgada y no me gustaba en el colegio, entonces empecé a idear un mundo ideal”, ha señalado, haciendo referencia al motivo por el que sus seres queridos comenzaron a llamarla “Anita la fantástica”.

Artículo en elaboración