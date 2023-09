Dos meses después de dar a luz, Cristina Pedroche ha concedido su primera entrevista televisiva. No cabe duda de que la presentadora atraviesa un buen momento no solo a nivel personal, sino también profesional, razón por la que no ha querido desaprovechar la oportunidad de sentarse en el plató de ‘Y ahora Sonsoles’ para contar a los espectadores cómo está afrontando la maternidad y algunos de los inconvenientes que le ha traído consigo.

En estas últimas semanas y como de costumbre, Cristina Pedroche ha hecho de sus redes sociales su principal vía de escape a la hora de contar cómo se siente en el postparto. Sin embargo, en algún momento la vallecana ha sido objeto de críticas por las que incluso optó por alejarse del universo 2.0. Pero lo cierto es que, teniendo en cuenta su importante presencia en Instagram, algunos de los testimonios de la esposa de David Muñoz han ayudado a muchas de sus seguidoras tanto en el embarazo como después de este, motivo por el que ahora ha concedido una charla a Sonsoles Ónega sobre el asunto.

Ha sido esta misma tarde cuando la de Vallecas se ha sentado en el plató de Antena 3 dispuesta a hablar de todos los temas: “Es la primera vez que piso un plató en dos meses. Estoy en casa casi todo el tiempo y apenas me relaciono”, comenzaba explicando, mientras, por su parte, la hija de Fernando Ónega la recibía en el suelo y llevando a cabo uno de los ejercicios que Cristina suele practicar.

Aunque a través de redes sociales la maternidad pueda llegar a parecer un camino de rosas, lo cierto es que para Pedroche está siendo una montaña rusa de emociones en toda regla: “Lloro todos los días porque estoy en un viaje repleto de nuevas emociones. Veo a mi hija y me muero de amor porque es perfecta. Pero de repente, me pongo a llorar porque estoy nerviosa y me meto para dentro. Soy muy empollona y he leído mucho, me he preparado para el parto y postparto, pero hasta que no lo vives…”, ha asegurado la modelo.

Cristina Pedroche: "Quiero ocho hijos"

Cristina también ha confesado no haber hecho uso de la epidural cuando estaba a punto de dar a luz a la pequeña Laia: “Yo quería ser mamífera y notarlo todo. Solo me asustó cuando mi cuerpo empezó a empujar solo. Sentía un dolor que le dije a David que me iba a morir porque no podía más. Pero después sonreí, porque ya estaba ahí nuestra niña”, ha contado, muy orgullosa por haber tomado esa difícil decisión.

Por otro lado, la reportera ha ensalzado la labor de Dabiz como padre, y los cambios en su rutina que este nuevo rol le ha producido: “A David se le cae la baba. Ahora, trabaja pero viene antes a casa. Se parece a él, tiene su nariz. Yo solo pedí que naciera morena, como yo, pero es muy blanquita como él. Tiene los ojos grandes y oscuros, veo expresiones mías, pero cuando se queda quieta es que es como su padre. Ya tiene su gorrito de cocinera”, ha bromeado.

Respecto a los comentarios negativos que ha tenido que escuchar sobre su cambio físico, Cristina ha preferido quitar hierro al asunto: “Me dan por todo, haga lo que haga. El físico no lo es todo, estaba bien por fuera pero no por dentro. Hubiera preferido quedarme peor pero mejor mentalmente. Me critican de todas las maneras”, ha asumido. No obstante, si algo tiene claro es que no será la primera hija que tenga con su marido, ya que ahora “quiere ocho hijos, pero no en este momento”.

