Desde el ingreso de Gustavo a la casa de Guadalix no hay día en el que no salgan nuevas informaciones sobre sus desavenencias con la familia de María Teresa Campos. La participación en el 'reality' del chófer y persona de máxima confianza de la comunicadora ha levantado ampollas en Terelu, Carmen Borrego y Alejandra Rubio. Esta última, se mostró muy molesta con la entrada de Gustavo en 'GH VIP 8'. "Intuíamos por rumores esta posibilidad, pero nadie le dijo nada. Esperaron a que él lo contara. Y fue el otro día, después del funeral", ha contado en 'Así es la vida', programa en el que colabora. Ajeno a toda la polémica que se está generando en el "mundo exterior", su prima le ha echado un capote en la gala de los jueves del 'reality' y ha cargado duramente contra las hijas de María Teresa.

La prima de Gustavo: "Han hablado de 'mi hermano, mi hermano' cuando querían y cuando no les ha interesado, de repente es el chofer"

"Todo el mundo le está juzgando sin todavía conocerle. No sé que podía hacer mi primo diferente para que nadie piense que tiene un trasfondo. Lo está pasando mal todavía. Ha entrado en un momento muy difícil y se tiene que adaptar. Pero no es falso ni tiene un trasfondo", ha comenzando defendiendo a su familiar Laura. Ainhoa, novia del concursante, no ha acudido esta vez a la gala a apoyar a su chico. Según ha explicado Marta Flich, presentadora del 'reality' de Telecinco, ha preferido no acudir para no pronunciarse sobre las polémicas que rodean en el exterior a su pareja y de las que él no puede ni empezar a imaginar.

Laura, que se crio con Gustavo y es muy próxima a él, ha explicado qué tipo de relación estrecha mantenían Gustavo y María Teresa. Esto con el objetivo de desacreditar a quienes le señalan de estar fingiendo su tristeza dentro de la casa, donde ha llegado a confesar que "El luto no es eterno, pero mi amor por María Teresa, no". Así se ha expresado Laura: "Hay gente que dice que exagera. Han sido 34 años, todos los días de su vida. Ha estado con ella por las tardes, los días, las noches. Ha cuidado de ella, ha viajado con ella. Ella le ha querido como un hijo y él la ha querido como una madre".

"Él se ha sentido traicionado en muchos momentos y nadie le ha defendido"

Ante la insistencia de Marta Flich a que continuara hablando, Laura no ha podido contenerse. "Gustavo no ha sido solo el chofer de María Teresa. Esa era una de sus funciones, pero hacía muchísimo más. Era el que estaba con ella. Han hablado de 'mi hermano, mi hermano' cuando querían y cuando no les ha interesado, de repente es el chofer. Ha habido momentos muy duros entre ellos. A mi me duele que le llamen 'el traidor' cuando él se ha sentido traicionado en muchos momentos y nadie le ha defendido", sentenciaba, visiblemente enfadada, en claro alusión al trato que ha recibido su primo por parte de Terelu y Carmen Borrego.

"¿Cómo cuando?", seguía tirándole de la lengua la presentadora. "Le llamaban grabadora humana. Que lo digan y que unas personas que saben la verdad no salgan a decir 'esto no es cierto'... No le han defendido como yo pienso que él se merece", ha concluido Laura.