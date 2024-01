El tenso roce entre Poty Castillo y Manuel Díaz 'El Cordobés' en 'Pasapalabra': "Por ahí no vayas"

Poty Castillo y Manuel Díaz ‘El Cordobés’ se han convertido en dos de los grandes protagonistas de la tarde. Ambos han sido los invitados al último programa de ‘Pasapalabra’ aunque en distintos equipos. Algo que ha hecho que tanto el coreógrafo como el torero pongan toda la carne en el asador para dar la mayor puntuación a sus respectivos concursantes, llegando incluso a enzarzarse en un rifirrafe al meterse demasiado en el papel.

Ha sido durante la prueba de las canciones cuando ha tenido lugar el inesperado pique entre Poty Castillo y Manuel Díaz. Roberto Leal ha anunciado un tema de 1978 para después poner la melodía momentánea que el de Torrelavega y María Jesús y su acordeón tenían que adivinar. El coreógrafo ha tomado la palabra para asegurar que se trataba de ‘Roxanne’, de Sting. Algo que ha provocado la reacción inmediata de ‘El Cordobés’, que ha intentado bromear con su contrincante al decir que su respuesta no era correcta, y que tenía que cantarla.

Por su parte, Poty no ha tardado en contestarle: “Por ahí no vayas Manolo. Te la canto y te la bailo”, ha asegurado, para después lanzarse a entonar una pequeña parte del estribillo de la canción. Finalmente, el presentador ha dado por válida su contestación y Castillo no ha tenido reparo en dejar su asiento y ponerse a bailar mientras simulaba estar tocando una guitarra. Y es que, gracias a su agudizado oído, el profesional ha podido dar una mayor puntuación a su compañero de cara a la prueba final.

Poty Castillo gana 'la batalla' a Manuel Díaz 'El Cordobés'

Cabe destacar que esta no ha sido la única anécdota que el hijo de Manuel Benítez ha experimentado a lo largo de la tarde. En plató ha coincidido también con su esposa, Virginia Troconis, y en cuanto ha salido a relucir la canción ‘Quisiera ser’ del Dúo Dinámico, el diestro se ha acercado a su mujer para declararse. Los dos han entonado visiblemente contentos la letra del emblemático tema dejando entrever la buena sintonía de la que gozan pese al paso del tiempo. Una conexión irrompible de la que hacen gala ante las cámaras siempre que tienen oportunidad.

Sin ir más lejos, durante el pasado mes de septiembre el matrimonio protagonizó un momento de lo más romántico. Manuel Díaz se convirtió en uno de los entrevistados por Carlos Sobera en ‘El musical de tu vida’. A lo largo de todo el programa, el torero tuvo oportunidad de echar la vista atrás y recordar algunos momentos desde su infancia hasta a la actualidad, probablemente sin llegar a imaginar la sorpresa que le tenía preparada su esposa.

En plena emisión, la venezolana apareció en el plató y provocó la emoción inminente de su compañero de vida: “Solamente te puedo decir que estamos en el camino que nos propusimos, que era el de madurar juntos. Solo te puedo decir que gracias por existir en mi vida, por ser esa mujer que está siempre en la sombra, pero está, por ayudarme a crecer y a ser la persona que soy hoy en día y por perdonar mis defectos y valorar mis virtudes”, se sinceraba el maestro.