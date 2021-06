Se destapa quiénes forman parte del grupo de WhatsApp de las colaboradoras de ‘Sálvame’: quiénes están, quiénes no… ¡y a quién ponen a caldo!

‘La Muralla 2.0’. Así se llama el chat de las chicas de ‘Sálvame’. Y es que, al igual que sucede en otras muchas empresas, las empleadas del programa de Telecinco forman parte de un grupo de WhatsApp en el que comparten confidencias sobre el espacio, sus vidas, o lo que les venga en gana. Fue Belén Esteban quien desveló la existencia de ese chat hace unos días. Esta revelación ha dado pie a que surjan muchas interrogantes. ¿Cuándo se creó el grupo? ¿Quién es la administradora? ¿Están todas las colaboradoras o falta alguna? ¿Ha habido alguna ‘fugitiva’ en el chat?

Esta y otras cuestiones han sido abordadas este viernes en el programa. El reportero Omar Sánchez ha contado todos los detalles. Así, ha contado que Laura Fa fue la encargada de crear el grupo con las chicas del programa el 21 de abril de 2020. En la imagen destacada, la que representa el chat, aparecen las participantes felices y abrazadas. Toda una muestra de buen rollo y armonía entre sus participantes, que no son pocas. La catalana, como administradora), Anabel Pantoja, Gema López, Lydia Lozano o María Patiño, Chelo García Cortés.

«Belén Esteban ha abandonado el chat»

Se quedan fuera del grupo, por tanto, las presentadoras del programa: Carlota Corredera, Paz Padilla, así como Marta López. Los motivos por los que nunca se las incluyó en el grupo no se conocen, pero sí se sabe que dos de sus miembros han dado la espantada. Una de ellas, María Patiño, que «actualmente no está en el chat’, según ha contado el periodista. La de Paracuellos del Jarama también ha decidido salir: «Belén Esteban ha abandonado recientemente el chat».

También hay una «participante intermitente»: Chelo García Cortés. La colaboradora se fue y luego decidió regresar. Ella misma ha explicado cuál es su relación con el grupo: «Lo tengo silenciado porque suelo acostarme bastante pronto y me molestaba el sonido. Que lo tenga silenciado no quiere decir que no me interesen las conversaciones o que participe cuando me parezca oportuno».

Alexia Rivas, objeto de críticas en el chat

Una de las cuestiones más darán que hablar tiene que ver con las personas de las que se habla en el chat. Alexia Rivas es una de ellas. Sin entrar en detalles, Jorge Javier Vázquez ha detallado que de la exreportera de ‘Socialité’ se comenta que es una «trepa» y una «mosquita muerta».

Lydia Lozano, por su parte, ha explicado que el grupo se creó «en plena pandemia». Un día, Laura Fa animó a algunas de sus compañeras a tener un encuentro virtual. «Nos dijo ‘chicas, qué ganas de vernos. Podíamos hacer una muralla virtual y tomarnos unas cañas’. Esa misma tarde nos conectamos todas por Zoom», ha contado la canaria.

Al escuchar todos estos detalles sobre su chat privado, Gema López saltaba: «Esto parece un patio de colegio. Tengo 50 años, así dejadme de tonterías de quién entra o quién sale. Belén Esteban metió la pata ayer y punto».