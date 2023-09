Pocholo revela que no está en 'GH VIP 8' por un tema económico: "Pensé que estaba dentro"

La nueva edición de 'GH VIP' ha comenzado y con ella ha saltado la polémica a raíz del anuncio, a última hora, de la entrada del patinador Javier Fernández como último concursante del reality. Antes de comenzar el concurso, Pocholo Martínez-Bordiú aseguró que él era uno de los participantes. Sin embargo, no entró finalmente en Guadalix. El tío de Bosco, ganador de 'Supervivientes 2023' ha arremetido contra el formato y ha explicado el motivo por el que no está ahora mismo en la casa más famosa de la televisión.

Durante varias semanas, Pocholo Martínez-Bordiú había dejado caer que él sería uno de los concursantes de 'GH VIP 8'. De hecho, animaba a los seguidores de su sobrino, Bosco, a que le apoyaran durante su paso por la casa más famosa de la televisión. Sin embargo, finalmente no fue así. El aristócrata ha reflexionado sobre la situación y ha arremetido contra el concurso pues minó sus ilusiones. "Haber recorrido el camino de 'Gran Hermano' y haber llegado hasta el final. Yo quería ir, pero a veces la ilusión que te ilusiona te desilusiona. Quería ir porque la gente me lo pide y porque es divertido. Me gusta hacer tele y a vosotros verlo en casa", admitía.

No contento con esto, Pocholo hacía hincapié a que el motivo por el que no ha entrado en la nueva edición de 'GH VIP' es meramente económico. "No hemos alcanzado un acuerdo. Es alucinante que subiendo la audiencia siendo yo, esta gente no se ponga las pilas", arremete contra la productora del formato. "Pensé que estaba dentro, pero no pudo ser", recalca. El aristócrata tiene un gran pesar por no haber entrado al concurso y agradece todo el cariño y apoyo que ha recibido en estos días. Sin embargo, sigue sin comprender que los acuerdos y las negociaciones llegaran a buen puerto. "Tampoco pido mucho, pero me hubiese gustado ir. Lo tenía claro y estaba con la potencia y energía para ir y divertirme con vosotros. Pero esta gente, no sé, ha preferido otras personas. Yo decía: ¿cómo es posible que por dos pesetas no me lleven?", sentencia.

Anabel Pantoja vuelve a Telecinco para comentar 'GH VIP 8'

Este domingo, 17 de septiembre, Ion Aramendi se pone al frente de 'GH VIP: el debate'. Una cita semanal en la que repasarán los principales acontecimientos de la convivencia de los concursantes. El presentador estará acompañado por Anabel Pantoja, Belén Rodríguez, Miguel Frigenti, Frank Blanco y Marta Peñate, entre otros. Se trata del regreso de la sobrina de Isabel Pantoja a la cadena. Se prevé también que esta noche entre el campeón olímpico de patinaje artístico Javier Fernández.