Pocholo manda un mensaje a Bosco Martínez Bordiú, sancionado por su peligroso salto en 'Supervivientes 2023'

Pocholo Martínez Bordiú ha querido mostrar todo su apoyo a su sobrino Bosco, actual concursante de 'Supervivientes 2023'. El 3 de marzo dio comienzo una nueva edición del reality con los ya famosos saltos del helicóptero de los participantes, pero no fue hasta dos días después cuando este, que había sido nominado por el grupo, tuvo su oportunidad. Eran tantas las ganas que le pudo el entusiasmo y, saltándose las normas interpuestas en la isla, se arriesgó realizando un tiburazón. En un vídeo en mitad de un viaje en helicóptero, que te traemos a continuación, le ha dedicado unas cariñosas palabras. Todo tras conocerse que la organización le ha puesto una penalización por el riesgo. Este encuentra que es errónea y está muy orgulloso de que sea deportista y que lo haya demostrado.

Vídeo: Europa Press

"Bosco the one, al cual enseñé a hacer Triple Back Flip. Es muy injusto sancionar a un atleta", escribía mientras pedía el apoyo de todos bromeando con una "¡manifestación!" incluida. Lleno de alegría y emoción por verle, le muestra su total apoyo: "Aquí solo hay una marcha y es A TOPE. Olé tú". Está tan dispuesto a llegar con él a la final del concurso para que sea el ganador que le hace una oferta muy interesante a Telecinco. Si tiene que ir a la isla a transmitir su alegría y música que no tengan ninguna duda que allí estaría: "Espero me inviten a Honduras a verte y llevaros música tribal".

Desde el momento que se confirmó la participación de Bosco Martínez Bordiú ha recibido el apoyo público de su tío, Pocholo. Hace tan solo una semana subía a sus redes sociales una imagen del que sería el participante pidiendo a todos sus seguidores el apoyo. Además de su "sobrino querido" es su amigo y, por lo tanto, siente que deben darle "apoyo incondicional" los llamados "pocholistas". Seguro según avance el programa hará nuevas declaraciones sobre él, demostrando la buena relación que mantienen. Bosco Blach, el que es su primer apellido, es hijo de su hermana Clotilde Martínez Bordiú y el empresario Pedro Juan Blach. El joven ha adoptado el apellido materno, más reconocible en la esfera pública, para dar el salto a la que es su primera aventura televisiva con 20 años.

La sanción de 'Supervivientes 2023' a Bosco Martínez Bordiú por su impactante salto

Bosco Martínez Bordiú tiene en su tío Pocholo a uno de sus grandes apoyos fuera de la isla. Ambos son muy aventureros y llevan ese espíritu hasta el final. El concursante ya apuntaba maneras desde el momento que en el programa de hace dos días le tocó dar el salto del helicóptero a Honduras. La idea de saltar con una acrobacia aérea incluida ya venía pensada de antes pues había consultado con la organización de 'Supervivientes 2023' llevarla a cabo. Después de recibir varias negativas le pidió a Ion Aramendi, presentador de la gala, que al menos le subieran la altura a su transporte.

Quería alcanzar el que sería el récord más alto de cualquier edición. Aún después de concederle este deseo, se dispuso a saltar y realizó el ya citado salto. Desde el plató comunicaban que lo acababa de hacer era peligroso para él y que, tras saltarse las recomendaciones, recibiría una sanción. Entienden que "aunque sea un salto artístico", "es muy peligroso" por las condiciones en que estos se realizan. Esa misma noche saltaron los otros "inmunes", Raquel Mosquera, Raquel Mosquera, Sergio Garrido, Raquel Arias y Artùr tras haber sido nominados en Madrid antes de llegar.