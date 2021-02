El último reto de Pilar Rubio ha dejado a Nuria Roca enamorada y es que los piropos de la presentadora a su amiga la ensalzan a lo más alto. No solo aplaude su estilismo, que deja poco a la imaginación, sino también su envidiable silueta. Vea el vídeo

Pilar Rubio sigue cosechando titulares jugosos con su sección de moda y tendencias de ‘El Hormiguero’, con la que logró dejar aparcada las difíciles pruebas que ponían incluso su vida en peligro, además de sus capacidades casi sobrehumanas. En esta ocasión, la mujer de Sergio Ramos ha conquistado a la audiencia con un mono blanco que dejaba bien poco a la imaginación. Pero no solo los espectadores del programa de Antena 3 se quedaron sin hipo al ver a la colaboradora aparecer con este escueto look que potenciaba su privilegiada figura, por la que parece imposible que hayan pasado cuatro embarazos. También Nuria Roca, sustituta al frente de ‘El Hormiguero’ de Pablo Motos tras dar positivo en coronavirus, ha quedado prendada del estilismo que lució Pilar Rubio este miércoles en plató.

Vídeo: 'El Hormiguero'

“¿A alguien le puede quedar esto como a Pilar Rubio? ¡A nadie!”, sentenciaba Nuria Roca sin perder detalle del look con el que su compañera y amiga aparecía en escena. Quizá la única que podría hacer sombra a la periodista es Beyoncé, a quien le ha copiado el look con el que ha triunfado en la noche de este miércoles. Algo que dista mucho de la tibia forma con la que Pablo Motos recibe a su colaboradora favorita, al no tener mucho dominio de cuestiones de estilo, moda y tendencias. Vea el vídeo de su triunfal entrada en el plató que ha dejado a Nuria Roca con la boca abierta.