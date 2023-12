Pilar Rubio ficha por TVE: los detalles de su nuevo programa

En medio de los rumores de crisis que salpican a su matrimonio con Sergio Ramos, Pilar Rubio ha anunciado su nuevo proyecto televisivo: Ha fichado por Televisión Española. La presentadora será la encargada de conducir el nuevo programa que la cadena estrenará el próximo 19 de diciembre en RTVE Play, 'Make Up Stars', un 'talent show' en el que ocho aspirantes mostrarán todo su talento a golpe de purpurina, sombras y colorete, para conseguir ser el mejor profesional del maquillaje.

"¡Qué poco queda para que todos podáis ver y disfrutar de 'Make Up Stars'! Estoy súper ilusionada de ser la presentadora", confiesa Pilar Rubio, que no ha dudado en compartir un pequeño avance del programa en sus redes sociales: "No podía esperarme más para enseñaros este pequeño adelanto dónde podréis descubrir lo que veréis a partir del 19 de Diciembre en RTVE Play y el 31 de Diciembre en Rakuten TV. Os esperamos con muchas ganas y con mucho maquillaje". Se trata de una coproducción RTVE Play y Rakuten TV, en colaboración con la productora Mega TV.

El concurso aspira a descubrir a los talentos que se convertirán en referentes del maquillaje y la belleza, mostrando el maquillaje como forma de expresión artística y siempre potenciando el talento de los participantes. Así lo anuncian desde TVE. Pilar Rubio no estará sola, la acompañarán dos destacadas figuras de la industria del maquillaje que serán jurados permanentes durante los seis capítulos de ‘Make Up Stars’: David Molina y Camila Redondo. Él es un reconocido maquillador internacional y creador de líneas cosméticas, por sus manos han pasado estrellas como Victoria Beckham, Ashton Kutcher, María Sharapova, Susan Sarandon, Karolina Kurkova o Michelle Jenner. Camila Redondo es diseñadora e 'influencer' y una de las voces más influyentes en el mundo de la belleza y el maquillaje 'online'. Está detrás de la cuenta de Instagram ‘Nobody is ugly’.

Los tres primeros episodios de ‘Make Up Stars’ desde el próximo martes 19 de diciembre en RTVE Play. Los tres programas siguientes, con la semifinal y la final, estarán disponibles a partir del día 26 de diciembre.

Se trata de una nueva aventura profesional que llega a la vida de Pilar Rubio en plena 'tormenta', y es que se han disparado los rumores de crisis en su matrimonio con Sergio Ramos. Aunque ella se ha encargado de desmentirlo en su última aparición pública en la cena de empresa de 'El Hormiguero': "Estamos bien, como siempre, no puedo decir otra cosa", apuntaba, los rumores aseguraban que se habría trasladado a Madrid dejando a un lado su vida con Sergio en Sevilla. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, según ha podido saber SEMANA, ella está haciendo su vida en Bollullos de la Mitación, Sevilla, donde el futbolista tiene su finca, a apenas 20 minutos del centro de la capital hispalense, por lo que nada de estar viviendo en Madrid. Eso sí, viaja con asiduidad a la capital con el fin de cumplir con sus compromisos profesionales.