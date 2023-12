Pilar Llori, última expulsada de 'GH VIP 8', se queda a las puertas de la final

Este jueves 7 de diciembre, la gala de 'GH VIP' ha sido especialmente emocionante ya que desvelaba el nombre de sus finalistas. Laura Bozzo, Pilar Llori y Luitingo se enfrentaban a las votaciones de la audiencia en una noche llena de emociones. Los porcentajes estaban muy igualados, ya que uno tenía un 34%, otro un 39% y otro un 27%. La primera en librarse de la expulsión y convertirse en finalista ha sido Laura Bozzo, que no podía evitar emocionarse al conocer la decisión de la audiencia.

El duelo final enfrentaba a dos viejos conocidos. Pilar y Luitingo volvían a enfrentarse por un nuevo hueco en la final de ‘GH VIP 8’. Con un porcentaje muy reñido, llegando incluso a un 49,8% y un 50,2%, finalmente, Marta Flich desvelaba el nombre de la última expulsada.

"La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa...", comenzaba diciendo la presentadora, mientras Luitingo levantaba la mano. "¡Pilar!", anunciaba. Una decisión que parecía sorprender a ambos nominados. "No me lo esperaba porque me imaginaba allí, abrazando a mis padres, a mis compañeros, dándole las gracias en un fuerte abrazo a Jessica... Me siento bien pero me siento mal porque le debo a Jessica un regalo super fuerte, ya se lo prometí porque pienso que ella es la gran finalista", revelaba Luitingo.

"Me voy feliz y contenta, con un poco de pena por todos mis compañeros. Entre ellos está mi ganador", decía Pilar, quien con una actitud muy fría optó por no despedirse de Luitingo. "Con esta mujer no hay manera de ser cordial y respetuoso. Yo ya lo he intentado pero se acabó. Incluso le he ayudado en su canción pero no voy a aguantar más cosas", decía Luitingo.

El cara a cara entre Luitingo y Pilar

Tras la salvación de Laura Bozzo, Pilar Llori y Luitingo se enfrentaban en un tenso duelo final, por todo lo que han vivido estos meses en la casa. El cantante ha confesado que lo que ha vivido con Jessica Bueno y Pilar Llori ha sido diferente, aunque parezca que han tenido momentos similares: "Son diferentes personas y diferentes maneras de sentir".

Por su parte, Pilar, visiblemente dolida ha afirmado que cree que se acercó a Jessica porque le dijeron fuera que era la posible ganadora. "Yo nunca ha le insultado, lo que pasó, pasó y la conexión que yo tengo con Jessica y lo que es para mí lo sé yo. Me da igual que fuera o no ganadora, desde el primer día le dije que para mí era la ganadora".

A continuación, ambos han tenido un cruce de reproches en directo. "¡A ver si te olvidas de mi nombre un rato y haces ya tu vida, que ya está muy visto!", le decía el artista. "Carpetas, al habla", respondía ella.

Los finalistas de ‘GH VIP 8’

Mientras tanto, el resto de los concursantes de la casa de Guadalix de la Sierra han ido recibiendo la mejor de las noticias: ya eran finalistas de 'GH VIP8'. Hasta el momento, el maletín cuenta con un premio final de 53.100 € tras las idas y venidas del premio con las pujas. Uno de los premios más bajos de la historia.

Será el jueves 22 de diciembre, fecha oficial para el final de 'GH VIP 8' cuando será la gran final de la presente edición del reality que ya tiene a sus seis finalistas: Carmen, Laura, Albert, Naomi, Michael y Luitingo.