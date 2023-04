Pepe Rodríguez se sorprende con una broma en 'MasterChef': "He venido a sustituirte"

Los concursantes de 'MasterChef' cogen cada vez más confianza y en el noveno programa pillaban por sorpresa a los jueces. Pepe Rodríguez acudía junto a Carlos Latre, invitado de la emisión a conocer cómo se encontraba en el cocinado Jorge Juan. La sorpresa llegaba cuando este le bromeaba con la posibilidad de ser el reemplazo del chef próximamente. El arroz que estaba cocinando parecía estar controlado y se permitía esta licencia: "He venido a sustituirte, cuanto te jubiles". Ni el cómico ni el cocinero salían de su asombro y, entre risas, le llegaban incluso a ofrecer que tomara el lugar ya: "¿Quieres la chaquetilla? Me quedan cuatro días".

Le reconocía que le parecía muy buena idea postularse como su "heredero" porque "si necesitas a alguien con tu gracia y todo lo que tú tienes, me tienes a mí". Pepe Rodríguez se tomaba a bien la broma y así la recibía. De hecho, era capaz de felicitarle porque lo que él acababa de expresar "no me lo habían dicho en la vida". Le dejó ya solo frente al tiempo no sin antes, y ante la risa de Samantha Vallejo y Jordi Cruz en el puesto del jurado, dedicarle un "ole la gente con arte". Esta "felicidad" contrasta con la mala relación que muchos compañeros tienen entre ellos. Justo antes de empezar la prueba eran Jeremy y Fray Marcos los que escenificaban esto. Tras el discurso de segundo, que recibió la felicitación de los jueces, el primero se mostraba poco conforme con lo que había escuchado: "A mí las típicas frases de 'no sabía qué ponerme y me puse contento', pues me ponen muy nervioso. No pasa nada, cada uno dice lo que quiere", le expresaba al jurado cuando le preguntó si se había molestado.

Carlos Latre y sus predicciones desencajan a los concursantes de 'MasterChef'

En el plató de 'MasterChef' recibían la visita de Carlos Latre y un gran número de todos los personajes que este es capaz de imitar. En su paso por el programa de Shine Iberia tenía una misión: interpretar el futuro de los concursantes de la edición a través de sus imitaciones. Todos estaban expectantes ante lo que les tuvieran que decir y no todos recibieron bien los mensajes que llegaban. En su intervención lo primero fue toda una "pulla" a estos constantes líos que surgen entre ellos: "Hay mucha sensibilidad, los cuchillos van a empezar a volar. Lo sé todo". Luca, el más joven de la edición, cuando tuvo su ocasión se mostró contrario a todo lo que este le diría, en broma, sobre la pérdida de seguidores en la red social en la que se dio a conocer. Tampoco quedó contento con su imitación aunque asumiera que "no me molesta que me imiten la voz, estoy más que acostumbrado".