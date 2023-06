Pedro Sánchez, sobre el fin de 'Sálvame': "Me parece un error que Jorge Javier no continúe en las pantallas"

La cancelación de 'Sálvame' tras 14 años de emisión ha sido objeto de conversación social y muchos rostros conocidos, de todas las índoles, se han lanzado a opinar al respecto. Este domingo, 25 de junio, Pedro Sánchez ha dado su punto de vista sobre la cancelación del formato de La Fábrica de la Tele durante una entrevista con Jordi Évole en laSexta. El presidente del Gobierno ha puesto en valor a Jorge Javier Vázquez y también se ha pronunciado sobre Ana Rosa Quintana y 'El Hormiguero'.

Jordi Évole no ha dudado en preguntarle a Pedro Sánchez sobre la cancelación de 'Sálvame' durante su entrevista en 'Lo de Évole'. "A mí me parece que Jorge Javier es un monstruo de la comunicación, Ana Rosa también lo es, son dos grandes profesionales de los medios de comunicación, ahí están las audiencias que tienen. Me parece un error y una lástima que Jorge Javier no continúe presente en las pantallas", ha admitido. Después de esto, el presidente del Gobierno ha recordado el día en el que llamó en directo al presentador durante una tarde, en 2014, para hablar del Toro de la Vega. Desde entonces, se forjó una relación entre los dos. "Hace escasas semanas, cuando dio a conocer que salía de Mediaset, tuve una conversación con él y le deseé mucha suerte. Además, es una persona progresista, comprometida con muchas causas progresistas", revela.

Algo más cauto se ha mostrado a la hora de hablar de Ana Rosa Quintana, a la que también considera una gran comunicadora, aunque admite que con ella no tiene conversaciones. Eso sí, espera ir pronto a su programa: "Tengo que estar en todos los programas para pinchar estar burbuja que se ha inflado de mentiras, manipulaciones y maldades". Pedro Sánchez ha preferido no entrar a valorar de forma directa a Pablo Motos y 'El Hormiguero'. Según él mismo ha explicado, no tiene la intención de señalar a ningún medio de comunicación, pero es consciente de que no hay voces que defiendan una mirada progresista. Eso sí, reconoce su error de no haber ido al espacio de Antena 3 en varias ocasiones: "Creo que tendría que haber ido mucho más a lo largo de estos cuatro años para desmontar algunas de las cosas que se han ido diciendo de manera infundada sobre mí".

'Sálvame' llegó a su final sin la aparición de Jorge Javier Vázquez

El pasado 23 de junio, 'Sálvame' llegó a su final y muchos esperaban que fuese Jorge Javier Vázquez el encargado de poner el punto y final al programa. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Aunque sí estuvo presente pues todos los colaboradores se encargaron de mencionarle en todo momento, así como los múltiples vídeos en los que se hablaba de él, lo cierto es que no apareció de ninguna de las maneras.