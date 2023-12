Pedro Piqueras, tajante sobre el día que Raquel Mosquera le dio paso a informativos: “No debió suceder nunca”

Pedro Piqueras ya piensa en el día de su último telediario. No es un chascarrillo, sino una realidad. El próximo jueves 21 de diciembre, a las 21:00 horas, el mítico presentador de Telecinco dará por finalizada su exitosa carrera al frente del telediario. Ha llegado el momento de jubilarse después de décadas en la profesión y 17 años al frente de la edición nocturna del informativo de Mediaset. Aprovechando este fin de etapa, el albaceteño de 68 años se ha referido con dureza a uno de los episodios más recordados de la historia de la cadena. Sucedió el 23 de septiembre de 2020, en plena pandemia del coronavirus. Raquel Mosquera se convertía entonces en fenómeno viral tras dar paso a Piqueras desde el extinto 'Sálvame'. Un hito televisivo que, en opinión del periodista, nunca debería haber ocurrido.

El contundente pronunciamiento de Pedro Piqueras sobre Raquel Mosquera y Anabel Pantoja

El 23 de septiembre de 2020 hacía ya varios meses que el ahora cancelado 'Sálvame' había alargado sus horas de emisión en Telecinco tras la abrupta salida de parrilla de 'Pasapalabra'. Entonces, Jorge Javier Vázquez era el encargado diario de despedir el programa que presentaba y dar paso a Pedro Piqueras y sus informativos. Sin embargo, aquel día el presentador del programa insignia de La Fábrica de la Tele le cedió el testigo a Raquel Mosquera. Un movimiento inédito que pilló a todos por sorpresa, incluido el propio director de telediarios de Mediaset.

En entrevista para 'El País', el periodista se ha pronunciado sobre este hito de la televisión que, ahora sabemos, no le sentó nada bien. "Me ha dado paso directamente la sobrina de Isabel Pantoja desnuda en la nieve. O Raquel Mosquera, a la que conozco y aprecio, mandándome 'un besazo' en pleno covid, con cientos de muertos cada día. Aquello no debió suceder nunca. Me enfadé mucho", ha reconocido. Piqueras también hace referencia al día en el que Anabel Pantoja protagonizó la 'transición' de 'Sálvame' al telediario. Sucedió meses después, en enero de 2021, con la 'influencer' como su madre la trajo al mundo y el de Albacete teniendo que referirse inmediatamente después a la cifra de muertos por la pandemia.

El delicado contexto que caracterizó el momento protagonizado por Piqueras y Raquel Mosquera

La ocurrencia de que Raquel Mosquera diera paso a Pedro Piqueras fue una decisión del todo improvisada del propio Jorge Javier Vázquez. La mujer del fallecido Pedro Carrasco acudió a 'Sálvame' para opinar sobre la guerra abierta entre Antonio David Flores y Carmen Borrego. Esto después de que la hija de María Teresa Flores asegurase que Rocío Flores nunca iba a recuperar a su madre, Rocío Carrasco. Sin un ápice de vergüenza, la peluquera no tuvo reparos en aceptar el reto del de Badalona. "Vamos a dar paso a Pedro Piqueras. El gran Pedro Piqueras, uno de los grandes del telediario que lleva muchos años en nuestras televisiones. ¡Un besazo!", le mandaba.

La cara de asombro del presentador del telediario no pasó inadvertida a nadie. Tanto es así que el televisivo momento se convirtió en un fenómeno viral en apenas unos minutos y en lo más comentado de la jornada. Tras el arrebato de cariño, Piqueras comenzó su espacio refiriéndose a los cientos de muertos de aquel día a causa del coronavirus.