La relación tanto de amistad como de compañeros entre Paz Padilla y Jorge Javier Vázquez está más que rota. Prueba de ello son las últimas declaraciones incendiarias que el presentador ha pronunciado en contra de su compañera, asegurando que no tiene relación con ella ni que la quiere tener. Unas palabras que pronunció después de que ella acudiera a la fiesta de presentadores de Telecinco y él no acudiera. Su ausencia fue muy llamativa, sobre todo teniendo en cuenta que el regreso de la humorista y actriz. Sin embargo, el reencuentro entre ambos compañeros no se produjo aquel día. Ni el de este lunes. A pesar de que Paz Padilla ha tenido que desplazarse hasta las instalaciones de Mediaset para grabar un «piloto», tal y como ella ha revelado, otra vez más ha vuelto a no coincidir con Jorge Javier.

Paz Padilla revelaba ilusionada que se estaba desplazando hasta las instalaciones de Mediaset. Un regreso que ha coincidido con las vacaciones de Jorge Javier Vázquez, lo que ha impedido ese tenso encuentro entre ellos en Telecinco. Aunque no ha dado muchos detalles sobre lo que iba a grabar, por las imágenes que ha compartido podría tener relación con la campaña de Navidad de la cadena a la que ha regresado tras una demanda por «despido injustificado». La presentadora volverá a Mediaset aunque de momento no se ha revelado en calidad de qué. Los directivos de la cadena no han querido dar muchos detalles del papel que jugará Paz Padilla la próxima temporada.

Paz Padilla regresará a Mediaset muy pronto

Sin embargo, parece estar claro que no regresará a ‘Sálvame‘, programa en el que estuvo al frente durante varios años y abandonó tras una fuerte discusión con Belén Esteban. Tan solo unos días después de ese encontronazo, Paz Padilla era despedida por la cadena. Un hecho que ella mismo denunció, consiguiendo así que se retomara su contrato de larga duración con «los mismos términos en los que estaba dicho contrato que le unía a la compañía». Ya en el comunicado que emitió el grupo de comunicación, que tuvo lugar en junio, avisaron de que «la incorporación de la actriz y presentadora no se producirá de manera inmediata, sino al finalizar una serie de compromisos profesionales adquiridos en estos últimos meses». Una incorporación que cada vez está más cerca.