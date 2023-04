Paz Padilla: nuevo revés profesional

Paz Padilla continúa sin encontrar su sitio en televisión. Después de su paso fugaz por el programa 'Déjate querer' que terminó cancelándose debido a la falta de audiencia, la gaditana vuelve a sufrir un nuevo revés profesional. Estaba previsto que la humorista se pusiese al frente de un espacio diario en Cuatro al estilo del show estadounidense de Ellen DeGeneres. Un proyecto que tampoco sale adelante.

Este último formato que habría tenido a Paz Padilla como presentadora, finalmente se ha desestimado según ha informado 'El Televisero'. Se trataba de un programa diario, de lunes a viernes, en el que la humorista iba a entrevistar a diferentes personajes conocidos. Un espacio que iba a contar con distintas secciones en las que se iba a abordar la actualidad. También estaba previsto que contase con música en directo, incluso con un hueco para el humor y un monólogo. Se iba a emitir en la en la franja horaria previa al prime time e iba a competir con uno de los programas con más solera de Antena 3: 'El Hormiguero' de Pablo Motos. Por el momento, parece que la dirección de Mediaset no ve viable este formato y lo ha descartado. Cabe recordar que la actriz y presentadora continúa teniendo contrato en vigor con la cadena.

La reciente operación de Paz Padilla

Hace tan solo un mes que conocimos que la gaditana había tenido que ser operada de las cuerdas vocales. Finalmente la intervención fue un éxito. Y es que llevaba años arrastrando problemas de afonía. Ella misma compartía este asunto con sus seguidores en redes. "Hace unos días me puse en manos de este genio @drcarinanos, en quien confiamos muchos profesionales que vivimos de nuestra voz. Tras ser intervenida, he tenido que dejar de trabajar durante unos días, pero me estoy recuperando estupendamente y en breve estaré en el teatro y en la televisión", explicaba.

Estos últimos días hemos vuelto a ver a Paz Padilla disfrutar de la Feria de Abril de Sevilla y vestida de flamenca. Le acompañaban algunos de sus amigos más incondicionales, entre ellos, el ilustrador Xoan Viqueira. Además, ha aprovechado su estancia en el sur para vibrar con las motos en el Gran Premio de España MotoGP, celebrado en Jerez de la Frontera.