Paz Padilla desvela el motivo de salud que le llevó a suspender su gira de teatro

Este pasado fin de semana Paz Padilla tenía que cumplir con un compromiso profesional en Valencia con su obra de teatro ‘Desatadas’, pero se vio obligada a suspender su aparición por un motivo de salud. Aunque hasta ahora había preferido no desvelar de qué se trataba, la presentadora ha aprovechado su asistencia a ‘Sálvame’ para revelar qué había ocurrido.

«Quiero disculparme porque este fin de semana tenía teatro en Valencia, en el teatro Olympia. Tuve que suspender porque he estado un poquito malita. He tenido un cólico nefrítico. Mi hija dice que he tenido un cólico frenético. Pero bueno, ya estoy bien. Todavía me duele un poquito», ha comenzado explicando en directo.

«Es la primera vez que he tenido que suspender, así que lo siento muchísimo a todos los que compraron la entrada, que se quedaron sin ver a Paz Padilla, pero prometo que volveré. Es que una ya está mayor… la menopausia… Estoy haciendo cólicos. Me han dicho que tengo cálculos, yo que nunca he aprobado matemáticas, ahora tengo cálculos», decía entre risas.

La presentadora de televisión está cumpliendo un sueño con la representación de su obra de teatro, que le lleva desde hace unos meses por toda España. Y es que el hecho de tener los fines de semana libres le ha permitido llevar su obra a otros rincones y así conocer a muchos de sus fans. Sin embargo, este pasado fin de semana se veía obligada a no acudir a su cita en Valencia por un motivo más que justificado.